«Кто? Ты!»: Легендарный рэпер выступил на закрытом концерте в яхт-клубе
14 июля компания НГС отметила 20-летие — с юбилеем сотрудников поздравил рэпер Децл, дав закрытый концерт в яхт-клубе Royal Marine.
Рэпер исполнил лучшие хиты, включая песни «Вечеринка» и «Кто ты?», принёсшие ему популярность в начале «нулевых». Концерт исполнитель завершил диджей-сетом.
Децл был одним из пионеров российской рэп-сцены и одним из самых популярных исполнителей — его дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий, без учёта пиратских.
На этой неделе стало известно, что он в сотрудничестве с группой «Animal ДжаZ» записал новый альбом «Акустика», в который вошли самые известные его хиты и новая песня, — альбом появился на сервисе iTunes.
Рэп-культура довольно популярна в Сибири: в июне фанаты убитого американского рэпера XXXTentacion почтили его память цветами на площади Ленина, а неделю назад в особняке в центре Новосибирске открылся бар, названный в честь Кендрика Ламара.
Децл — уже второй исполнитель, выступающий в этом году в Новосибирске по приглашению НГС: в мае в рамках «Народной премии» в оперном театре выступила Нино Катамадзе.
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Лиза Пичугина
Фото Марии Морсиной, видео НГС