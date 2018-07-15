«Кто? Ты!»: Легендарный рэпер выступил на закрытом концерте в яхт-клубе

14 июля компания НГС отметила 20-летие — с юбилеем сотрудников поздравил рэпер Децл, дав закрытый концерт в яхт-клубе Royal Marine.


Популярный в «нулевых» исполнитель почти не изменился — только дреды стали длиннее
Популярный в «нулевых» исполнитель почти не изменился — только дреды стали длиннее


Рэпер исполнил лучшие хиты, включая песни «Вечеринка» и «Кто ты?», принёсшие ему популярность в начале «нулевых». Концерт исполнитель завершил диджей-сетом.



Децл был одним из пионеров российской рэп-сцены и одним из самых популярных исполнителей — его дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошёлся тиражом более миллиона копий, без учёта пиратских.




На этой неделе стало известно, что он в сотрудничестве с группой «Animal ДжаZ» записал новый альбом «Акустика», в который вошли самые известные его хиты и новая песня, — альбом появился на сервисе iTunes.


Рэп-культура довольно популярна в Сибири: в июне фанаты убитого американского рэпера XXXTentacion почтили его память цветами на площади Ленина, а неделю назад в особняке в центре Новосибирске открылся бар, названный в честь Кендрика Ламара.


Децл — уже второй исполнитель, выступающий в этом году в Новосибирске по приглашению НГС: в мае в рамках «Народной премии» в оперном театре выступила Нино Катамадзе.

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