Праздник для тех, кому за тысячу: 10 фото с фестиваля Средневековья

Фестиваль охватил несколько исторических периодов: Раннее Средневековье, Высокое Средневековье, эпоху Ренессанса и период освоения Сибири. Он начался днём 14 июля — новосибирцам в тематических нарядах устроили турниры по стрельбе из лука, метанию сулиц (копий), исторический тир, мастер-классы и другие развлечения.

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Кирилл Шматков

Фото Анны Золотовой