Праздник для тех, кому за тысячу: 10 фото с фестиваля Средневековья

В Заельцовском парке Новосибирска прошёл фестиваль «Перекрёстки истории» — на нём прошли военно-исторические мероприятия, фестивали и уроки с погружением в исторические периоды.


Фестиваль проходил в Заельцовском парке
Фестиваль проходил в Заельцовском парке


Фестиваль охватил несколько исторических периодов: Раннее Средневековье, Высокое Средневековье, эпоху Ренессанса и период освоения Сибири. Он начался днём 14 июля — новосибирцам в тематических нарядах устроили турниры по стрельбе из лука, метанию сулиц (копий), исторический тир, мастер-классы и другие развлечения. 


На мероприятие собралось несколько сотен новосибирцев 
На мероприятие собралось несколько сотен новосибирцев 


Фестиваль был бесплатным
Фестиваль был бесплатным


Во время фестиваля устраивали групповые сражения
Во время фестиваля устраивали групповые сражения


Неотъемлемым атрибутом стали средневековые наряды
Неотъемлемым атрибутом стали средневековые наряды


На фестивале больше выделялись новосибирцы в футболках и джинсах, чем с щитами и в кольчугах 
На фестивале больше выделялись новосибирцы в футболках и джинсах, чем с щитами и в кольчугах 


Жители города с интересом наблюдали за битвой
Жители города с интересом наблюдали за битвой


Мероприятие затронуло несколько средневековых эпох 
Мероприятие затронуло несколько средневековых эпох 


На фестиваль притащили настоящую пушку...
На фестиваль притащили настоящую пушку...


 ... и даже зарядили с неё
 ... и даже зарядили с неё


Фестивали, посвящённые Средневековью, проходят в Новосибирске часто — один из последних собрал десятки тысяч новосибирцев в селе в Колыванском районе.

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