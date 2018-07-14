Праздник для тех, кому за тысячу: 10 фото с фестиваля Средневековья
В Заельцовском парке Новосибирска прошёл фестиваль «Перекрёстки истории» — на нём прошли военно-исторические мероприятия, фестивали и уроки с погружением в исторические периоды.
Фестиваль охватил несколько исторических периодов: Раннее Средневековье, Высокое Средневековье, эпоху Ренессанса и период освоения Сибири. Он начался днём 14 июля — новосибирцам в тематических нарядах устроили турниры по стрельбе из лука, метанию сулиц (копий), исторический тир, мастер-классы и другие развлечения.
Фестивали, посвящённые Средневековью, проходят в Новосибирске часто — один из последних собрал десятки тысяч новосибирцев в селе в Колыванском районе.
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Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой