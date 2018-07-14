В новосибирской хрущёвке появились подъезды в стиле секторов ЛДС «Сибирь»

Вместо подъездов в доме на улице Иванова, 41 — сектора

В Новосибирске показали дом с эмблемой ХК «Сибирь» и фигурой хоккеиста, которую сделал преданный болельщик, — в честь открытия жильцам устроили праздник.







Инсталляции появились на фасаде дома № 41 на улице Иванова в Советском районе. Снежинку — эмблему клуба — показали на прошлой неделе, а вот хоккеиста — только сегодня. Кроме того, в доме необычно оформили вход в подъезды — вместо них там сектора, как в новосибирском ЛДС «Сибирь».





Автор идеи, преданный болельщик клуба Дмитрий Казанцев, сделал двухметровые инсталляции своими руками. Он рассказал корреспонденту НГС, что сегодня, 14 июля, в честь их открытия у дома прошёл праздник с участием маскота «Сибири» — злого снеговика.





Инсталляции на доме Дмитрий сделал своими руками и за свой счёт, но с помощью управляющей компании





«Получилось всё очень весело и грандиозно, жители все в восторге, все улыбались. Не могу это даже пересказать, потому что это было целое шоу. Был оркестр, снеговик бегал... С речью выступал Виталий Петрович Михеев — это директор "ЖКХ ННЦ". Народу битком было, настоящее открытие дома, посвящённое хоккейному клубу "Сибирь"», — рассказал он после праздника.





На праздник собрались самые преданные болельщики новосибирского клуба





Сегодня в ЛДС «Сибирь» открылась продажа абонементов на новый сезон — цены на самые дорогие достигают 26 тысяч рублей.