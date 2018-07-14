Спасатели ищут в Ине пропавшего новосибирца

Мужчину потеряли на берегу в Первомайском районе
Мужчину потеряли на берегу в Первомайском районе

Водолазы ищут в Ине 50-летнего новосибирца — он пропал вчера вечером, 13 июля.


Об этом сообщили спасатели МАСС. По их данным, двое мужчин купались у берега Ини в Первомайском районе, в итоге на берег вернулся только один из них. 


«Вечером туда вышла наша оперативная группа — посмотрели по акватории, а сегодня должны проводить водолазные работы», — пояснили корреспонденту НГС в МАСС и отметили, что территория поиска граничит с Барышевским сельсоветом, поэтому, вероятно, что поисками займутся областные ведомства.


В пресс-службе СКР по Новосибирской области подтвердили факт пропажи мужчины. 


Новосибирцы нередко оказываются в беде во время купания — на этой неделе спасатели вытащили из Оби тонущего школьника.

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