Видео: новосибирцы сняли ёжиков, которые перебегали дорогу в Академгородке

Жители новосибирского Академгородка застали семейство ежей, которое перебегало через тротуар в Верхней зоне.









Роликом поделился на своей странице в Facebook Данила Акимов. Он рассказал НГС, что ролик сняли его знакомые на улице Золотодолинская. «Ежи начинают и захватывают центр и пруд», — пошутил автор поста.





Весной новосибирцы смогли снять бобров на берегу Обского моря — по словам зоологов, весной животные теряют осторожность и близко подбираются к людям.