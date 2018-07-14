Видео: новосибирцы сняли ёжиков, которые перебегали дорогу в Академгородке

Жители новосибирского Академгородка застали семейство ежей, которое перебегало через тротуар в Верхней зоне.



Роликом поделился на своей странице в Facebook Данила Акимов. Он рассказал НГС, что ролик сняли его знакомые на улице Золотодолинская. «Ежи начинают и захватывают центр и пруд», — пошутил автор поста.


Весной новосибирцы смогли снять бобров на берегу Обского моря — по словам зоологов, весной животные теряют осторожность и близко подбираются к людям.

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