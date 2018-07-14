Наши — там: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

По данным разных опросов, Германия считается наиболее привлекательной для переезда страной для россиян

Новосибирскстат представил данные о международной миграции — жители Новосибирска выбирают для переезда европейские страны.







По данным статистиков, в первые пять месяцев этого года за границу переехали 80 человек. Чаще всего они переезжали в Казахстан (28 человек), Германию (18 человек), Израиль (5 человек), а также в Литву, Великобританию и в страны СНГ — Киргизию, Украину и Беларусь. В тот же период в Новосибирскую область на ПМЖ из-за границы приехали более двух тысяч человек — в основном из того же Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Украины, Узбекистана, меньше — из Китая и Германии, сообщили в Новосибирскстате в ответ на запрос НГС.





Всего из Новосибирской области жить в другие регионы уехали более 12 тысяч человек, на их место приехали 15,3 тысячи человек. Это люди не только из других стран, но и сёл, городов и регионов.





Год назад социологи выяснили, что большинство россиян, мечтающих уехать на ПМЖ за границу, хотели бы жить в Германии. Новосибирцы, которые уехали туда жить, рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться в Европе и стоила ли игра свеч.