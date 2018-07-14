Наши — там: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

По данным разных опросов, Германия считается наиболее привлекательной для переезда страной для россиян
По данным разных опросов, Германия считается наиболее привлекательной для переезда страной для россиян

Новосибирскстат представил данные о международной миграции — жители Новосибирска выбирают для переезда европейские страны.


По данным статистиков, в первые пять месяцев этого года за границу переехали 80 человек. Чаще всего они переезжали в Казахстан (28 человек), Германию (18 человек), Израиль (5 человек), а также в Литву, Великобританию и в страны СНГ — Киргизию, Украину и Беларусь. В тот же период в Новосибирскую область на ПМЖ из-за границы приехали более двух тысяч человек — в основном из того же Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Украины, Узбекистана, меньше — из Китая и Германии, сообщили в Новосибирскстате в ответ на запрос НГС.


Всего из Новосибирской области жить в другие регионы уехали более 12 тысяч человек, на их место приехали 15,3 тысячи человек. Это люди не только из других стран, но и сёл, городов и регионов.


Год назад социологи выяснили, что большинство россиян, мечтающих уехать на ПМЖ за границу, хотели бы жить в Германии. Новосибирцы, которые уехали туда жить, рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться в Европе и стоила ли игра свеч.

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