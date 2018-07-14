Ехали на Восточный обход: сотрудники «Сибмоста» попали в крупное ДТП на Первомайке

От удара одна из машин упала на бок
От удара одна из машин упала на бок

Утром 14 июля в Новосибирске произошло ДТП — в нём пострадали мостостроители.


Авария произошла в Первомайском районе — Toyota врезалась в УАЗ. Обе машины ехали в сторону Барышево, и в какой-то момент иномарка врезалась в УАЗ, от удара машина упала на бок.


В отечественной машине ехали сотрудники АО «Сибмост». Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе компании, работники ехали на строительство Восточного обхода: «Семеро человек пострадали, все были доставлены в больницу, двоих уже отпустили. Повреждения — сотрясения мозга, у кого-то перелом ключицы, перелом руки, поэтому пять человек пока остаются в больнице».


Недавно под Новосибирском произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек. Среди них была девушка, которая ехала в город подавать документы на поступление в вуз.

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