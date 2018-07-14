Ехали на Восточный обход: сотрудники «Сибмоста» попали в крупное ДТП на Первомайке

От удара одна из машин упала на бок

Утром 14 июля в Новосибирске произошло ДТП — в нём пострадали мостостроители.







Авария произошла в Первомайском районе — Toyota врезалась в УАЗ. Обе машины ехали в сторону Барышево, и в какой-то момент иномарка врезалась в УАЗ, от удара машина упала на бок.





В отечественной машине ехали сотрудники АО «Сибмост». Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе компании, работники ехали на строительство Восточного обхода: «Семеро человек пострадали, все были доставлены в больницу, двоих уже отпустили. Повреждения — сотрясения мозга, у кого-то перелом ключицы, перелом руки, поэтому пять человек пока остаются в больнице».





Недавно под Новосибирском произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек. Среди них была девушка, которая ехала в город подавать документы на поступление в вуз.