Ехали на Восточный обход: сотрудники «Сибмоста» попали в крупное ДТП на Первомайке
Утром 14 июля в Новосибирске произошло ДТП — в нём пострадали мостостроители.
Авария произошла в Первомайском районе — Toyota врезалась в УАЗ. Обе машины ехали в сторону Барышево, и в какой-то момент иномарка врезалась в УАЗ, от удара машина упала на бок.
В отечественной машине ехали сотрудники АО «Сибмост». Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе компании, работники ехали на строительство Восточного обхода: «Семеро человек пострадали, все были доставлены в больницу, двоих уже отпустили. Повреждения — сотрясения мозга, у кого-то перелом ключицы, перелом руки, поэтому пять человек пока остаются в больнице».
Недавно под Новосибирском произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек. Среди них была девушка, которая ехала в город подавать документы на поступление в вуз.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Кирилл Шматков
Фото vk.com/ghest_nsk54