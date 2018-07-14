В центре открылся известный ресторан с элитной кондитерской

Заведение после ремонта начало работать на этой неделе

В центре Новосибирска на Советской, 25 вновь открыли ресторан «Ля Мезон» — заведение закрывалось на полгода.







Об этом сообщили на сайте ресторана: «С 12 июля команда ресторана "Ля Мезон" ждёт Вас в гости ежедневно с 18:00».





«Ля Мезон» закрыли в начале января на ремонт. Его владельцы решили провести реконструкцию большей части здания. Зал, который выходил окнами на улицу Горького, отдали под элитную кондитерскую «Ля Мезон. Кухня» — она открылась в мае.





Менеджеры «Ля Мезон» пояснили, что после ремонта в зале появились дополнительные столики. «Ресторан остался на своём месте в малом зале, такой же камерный, тёмный, каминный. Формат ресторана остался таким же, визуально, кроме, пожалуй, текстиля ничего в нём не изменилось. Ну и меню обновлённое», — пояснили они корреспонденту НГС.







В прошлом году владельцы ресторанов «Баранжар» и «Якитория» открыли на Советской кулинарную лавку «Из другого теста», а в этом году владельцы группы «Септима» (которым принадлежит и «Ля Мезон») запустили новый для себя формат демократичных кулинарий «Свёкла».







Недавно в Новосибирске открылось ещё одно заведение после долгого ремонта — винный бар Ruby — в нём появилась открытая кухня, а также «понятное» меню.