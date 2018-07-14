Под Сочи нашли пропавшего подростка из Новосибирска: он погиб
Под Сочи нашли тело подростка из Новосибирска, 13-летнего Всеволода К., — его искали 10 дней.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подробности пока не раскрывают — их обещали рассказать позже.
«Единственное, что могу точно сказать, — найден он в зоне поиска, которая была определена ещё в день нахождения его рюкзака. Очень сложная во всех отношениях местность», — коротко объяснил куратор региональных отрядов «Лизы Алерт» Максим Максименко.
В последние дни, по данным Южного поисково-спасательного отряда, Всеволода искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей, обрывов и в других труднодоступных местах. В поисках задействовали около 40 человек.
Подростка потеряли 3 июля в горах под Сочи — он спускался с подножия горы Фишт вместе с туристической группой и в какой-то момент оторвался от неё. Поисковики, волонтёры и знакомые новосибирца рассказали, что он приехал в Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Кирилл Шматков
Фото vk.com/urpso_mchs