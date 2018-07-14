Под Сочи нашли пропавшего подростка из Новосибирска: он погиб

Последние дни подростка искали в труднодоступной местности

Под Сочи нашли тело подростка из Новосибирска, 13-летнего Всеволода К., — его искали 10 дней.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подробности пока не раскрывают — их обещали рассказать позже.





«Единственное, что могу точно сказать, — найден он в зоне поиска, которая была определена ещё в день нахождения его рюкзака. Очень сложная во всех отношениях местность», — коротко объяснил куратор региональных отрядов «Лизы Алерт» Максим Максименко.





В последние дни, по данным Южного поисково-спасательного отряда, Всеволода искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей, обрывов и в других труднодоступных местах. В поисках задействовали около 40 человек.





Подростка потеряли 3 июля в горах под Сочи — он спускался с подножия горы Фишт вместе с туристической группой и в какой-то момент оторвался от неё. Поисковики, волонтёры и знакомые новосибирца рассказали, что он приехал в Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой.