Под Сочи нашли пропавшего подростка из Новосибирска: он погиб

Последние дни подростка искали в труднодоступной местности 
Последние дни подростка искали в труднодоступной местности 

Под Сочи нашли тело подростка из Новосибирска, 13-летнего Всеволода К., — его искали 10 дней.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Подробности пока не раскрывают — их обещали рассказать позже.


«Единственное, что могу точно сказать, — найден он в зоне поиска, которая была определена ещё в день нахождения его рюкзака. Очень сложная во всех отношениях местность», — коротко объяснил куратор региональных отрядов «Лизы Алерт» Максим Максименко. 


В последние дни, по данным Южного поисково-спасательного отряда, Всеволода искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей, обрывов и в других труднодоступных местах. В поисках задействовали около 40 человек. 


Подростка потеряли 3 июля в горах под Сочи — он спускался с подножия горы Фишт вместе с туристической группой и в какой-то момент оторвался от неё. Поисковики, волонтёры и знакомые новосибирца рассказали, что он приехал в Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой.

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