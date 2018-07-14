Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев
В столице Сибири уже несколько дней стоит жаркая погода и многие новосибирцы предпочитают проводить время на пляжах Новосибирска и его окрестностей. Фото и видео загорающих и отдыхающих новосибирцев заполнили соцсети.
В Новосибирске в эти дни заполнены все пляжи.
Загорающих много как в черте города, так и за его пределами
Большинство жителей, конечно, успевают доехать только до пляжа на Оби...
... или отдыхают на водоёмах, расположенных в черте города.
Сегодня НГС также рассказывал о том, как отдыхают сибиряки на городском пляже "Наутилус".
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова (1) и из соцсети instagram (2-6)