Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев

Те, кто не попал на пляж, купаются в фонтанах

В столице Сибири уже несколько дней стоит жаркая погода и многие новосибирцы предпочитают проводить время на пляжах Новосибирска и его окрестностей. Фото и видео загорающих и отдыхающих новосибирцев заполнили соцсети.























В Новосибирске в эти дни заполнены все пляжи.













Загорающих много как в черте города, так и за его пределами

















Большинство жителей, конечно, успевают доехать только до пляжа на Оби...













... или отдыхают на водоёмах, расположенных в черте города.

















Сегодня НГС также рассказывал о том, как отдыхают сибиряки на городском пляже "Наутилус".







