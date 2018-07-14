Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев

Те, кто не попал на пляж, купаются в фонтанах
Те, кто не попал на пляж, купаются в фонтанах

В столице Сибири уже несколько дней стоит жаркая погода и многие новосибирцы предпочитают проводить время на пляжах Новосибирска и его окрестностей. Фото и видео загорающих и отдыхающих новосибирцев заполнили соцсети.





Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


В Новосибирске в эти дни заполнены все пляжи.



Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


Загорающих много как в черте города, так и за его пределами




Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


Большинство жителей, конечно, успевают доехать только до пляжа на Оби...



Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


... или отдыхают на водоёмах, расположенных в черте города.



Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


Жара в городе: соцсети заполнены фотографиями загорающих новосибирцев


Сегодня НГС также рассказывал о том, как отдыхают сибиряки на городском пляже "Наутилус".



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