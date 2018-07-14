Почём билетик: у ФК «Сибирь» стартовала абонементная и билетная программы на новый сезон

Абонементы и билеты будут продаваться только на Западную трибуну стадиона «Спартак»
Абонементы и билеты будут продаваться только на Западную трибуну стадиона «Спартак»

Футбольный клуб «Сибирь» представил абонементную и билетную программы на сезон-2018/2019. Правда, в связи с ремонтом зрительских мест, абонементы и билеты будут продаваться только на Западную трибуну стадиона «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.


Стоимость абонементов начинается от 2700 рублей: за эти деньги можно купить места в четырёх секторах – 1-м,2-м, 5-м и 6-м. Ещё дешевле в этих же секторах за 1350 рублей смогут приобрести места обладатели абонемента «Льготный» - пенсионеры, инвалиды, студенты и школьники старше 14 лет.


Цены на билеты на отдельные матчи начинаются от 50 рублей – именно столько стоит детский билет с местом в 1-м или 6-м секторах стадиона «Спартак». Обычный билет рядовому болельщику обойдётся в 200 рублей, а льготный любителям футбола будет стоить ровно в два раза дешевле.

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