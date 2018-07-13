Припарковался: после ДТП одна из машин отлетела в автомобиль на обочине

Honda Accord ударился в припаркованный Ford Focus
Honda Accord ударился в припаркованный Ford Focus

Сегодня днём автомобиль Honda Accord, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил на перекрёстке проезда Ващука и улицы Свердлова Subaru Forester, который ехал по главной. Произошло столкновение, в результате которого виновник ДТП Honda Accord от удара улетел в припаркованный на обочине автомобиль Ford Focus.


Subaru Forester ехал по главной дороге
Subaru Forester ехал по главной дороге


Виновник аварии тоже серьёзно пострадал
Виновник аварии тоже серьёзно пострадал


Сегодня НГС также сообщал об аварии, в результате которой прохожий погиб под колёсами иномарки на Бугринском мосту.

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