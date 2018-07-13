Припарковался: после ДТП одна из машин отлетела в автомобиль на обочине
Сегодня днём автомобиль Honda Accord, двигавшийся по второстепенной дороге, не пропустил на перекрёстке проезда Ващука и улицы Свердлова Subaru Forester, который ехал по главной. Произошло столкновение, в результате которого виновник ДТП Honda Accord от удара улетел в припаркованный на обочине автомобиль Ford Focus.
Сегодня НГС также сообщал об аварии, в результате которой прохожий погиб под колёсами иномарки на Бугринском мосту.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск