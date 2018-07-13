Бензин, замри: чиновники обещают больше не повышать цены

Цены на бензин в России выросли на 8,8%, на дизтопливо — на 9,2%

Минэнерго РФ обещает, что в 2018 году бензин больше не будет дорожать. Чиновники считают, что теперь рост цен на топливо не превысит инфляцию.







«С начала года средняя стоимость бензина увеличилась до 43,41 руб., дизеля до 44,46 руб. То есть за первое полугодие цены на бензин в России выросли на 8,8%, на дизтопливо — на 9,2%», — отчитался Росстат.







В Министерстве энергетики полагают, что удержать цену в пределах инфляции помогут снижение акцизов, уменьшение оптовых цен, поставки дополнительных объёмов горючего на биржу. Замминистра энергетики дал прогноз и на 2019 год — по его расчетам, резких скачков цен в следующем году тоже не будет.





Напомним, по данным сервиса Яндекс, средняя цена 92-го бензина в Новосибирске вот уже целый месяц держится на отметке 40,35 рубля.





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