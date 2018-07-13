Жители Кировского района остались без света почти на день

Электричества в домах нет уже десять часов
Электричества в домах нет уже десять часов

Жители частных и многоквартирных домов в Кировском районе Новосибирска остались без электричества почти на целый день. 


Как сообщила жительница 8-го Чукотского переулка Елена Варнакова, электричество отключили сегодня утром, в 11:30, и до сих пор неизвестно, когда оно появится снова.


«Там аварийное включение случается. Аварийное включение на трансформаторной подстанции», — объяснила причину отключений диспетчер единой дежурной диспетчерской службы.


Более подробно рассказать о причинах аварийной ситуации и сроках её устранения в ЕДДС не смогли.


По словам Елены Варнаковой, такие отключения случаются в ее переулке каждую неделю. Вместе с её домом без света остаются еще и жители улиц Мира, Беловежской, Чукотских и Черкасских переулков. Всего, по оценкам женщины, это около 400 частных и многоквартирных домов.


«За это лето каждую неделю, два-три раза в неделю у нас идут отключения электроэнергии. Все они аварийные. Откуда столько аварий — непонятно. Вчера было два отключения — одно утром, другое в девять вечера. Каждый раз не было света по три часа», — рассказала местная жительница.


Женщина утверждает, что такая ситуация с отключениями происходит впервые, и если летом в частных домах, в отличие от многоквартирных, еще можно жить — можно приготовить еду, так как в дома подведён газ, то зимой будет практически невозможно.


«В зиму мы так уходить не можем — у нас отопление идет газовое, но котлы все современные, которые запитаны автоматикой от электроэнергии. В зиму девять часов без отопления — дома все позамерзнут», — говорит Елена Варнакова.


Об отключениях света также сообщали жители Северо-Чемского жилмассива — там света не было чуть больше четырёх часов.


На прошлой неделе из-за отключения электричества в Ленинском районе перестали работать светофоры и образовались заторы на улицах.

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