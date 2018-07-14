На Обском море прошли массовые гонки на крейсерских яхтах

Соревнования начались утром 14 июля

На Обском море прошли короткие гонки на крейсерских и одноместных яхтах.







В соревнованиях, которые проходят в эти выходные, приняли участие около 40 яхт. О гонках корреспонденту НГС рассказали в Федерации парусного спорта Новосибирской области.







«Это второй этап юбилейной 20-й регаты "Парусного Кубка Сибири". И это короткие гонки — зрелищные и эффектные. На длинных гонках яхтсмен находится в море несколько часов, а здесь гонки по короткому маршруту, такие спринтерские гонки», — пояснили в Федерации парусного спорта.





Участники приехали к Обскому морю из трёх городов





Гонки прошли сегодня и пройдут завтра в акватории Новосибирского водохранилища в районе ОбьГЭС. В регате участвует около сорока команд на крейсерских яхтах и одноместных спортивных яхтах класса «Финн» из Новосибирска, Северска и Железногорска.





Соревнования продолжатся завтра с 11:00 до 15:00





Двоих победителей среди участников на яхтах «Финн» и крейсерских яхтах жюри определит вечером 15 июля.







Вечером в воскресенье жюри выберет победителей





В начале июня на Новосибирском водохранилище прошли соревнования по парусному спорту, которые впервые получили статус всероссийских.

