Фото: под Новосибирском выпал огромный град

В посёлке 8 Марта под Новосибирском выпал крупный град — фото градин в редакцию НГС прислал читатель. 


Размер града — с перепелиное яйцо
Размер града — с перепелиное яйцо


«Только что град прошёл, машину побило, растения побило», — рассказал читатель НГС Никита. По его словам, это случилось в 18:00.


Сравнение града и пробки от бутылки
Сравнение града и пробки от бутылки


Читаель утверждает, что град побил машины, оставив на них вмятины.


Град прошёл вечером 13 июля в посёлке 8 Марта под Новосибирском 
Град прошёл вечером 13 июля в посёлке 8 Марта под Новосибирском 


Прочтений: 14493
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено