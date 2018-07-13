Фото: под Новосибирском выпал огромный град
В посёлке 8 Марта под Новосибирском выпал крупный град — фото градин в редакцию НГС прислал читатель.
«Только что град прошёл, машину побило, растения побило», — рассказал читатель НГС Никита. По его словам, это случилось в 18:00.
Читаель утверждает, что град побил машины, оставив на них вмятины.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлены читателем НГС