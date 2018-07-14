Ползарплаты за хоккей: ЛДС «Сибирь» открыл продажу абонементов на новый сезон
ЛДС «Сибирь» открыл продажу сезонных абонементов 2018/2019, сообщается на сайте ХК «Сибирь».
Стоимость абонементов начинается от 1
За более выгодные места придётся заплатить в два раза больше — цены на абонементы в остальные восемь секторов начинаются с
НГС подготовил календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведет 62 матча в сентябре – феврале.
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Дарья Януш
Фото из архива НГС