Ползарплаты за хоккей: ЛДС «Сибирь» открыл продажу абонементов на новый сезон

Хоккеисты «Сибири» сыграют в новом сезоне 62 матча

ЛДС «Сибирь» открыл продажу сезонных абонементов 2018/2019, сообщается на сайте ХК «Сибирь».





Стоимость абонементов начинается от 1 0 850 рублей — за эти деньги можно купить места в трёх секторах. Для десяти секторов стоимость билетов составляет 12 400 рублей.





За более выгодные места придётся заплатить в два раза больше — цены на абонементы в остальные восемь секторов начинаются с 21 700 рублей. Самые дорогие абонементы стоят 26 350 — по такой цене продают места в четырёх ложах.





НГС подготовил календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведет 62 матча в сентябре – феврале.