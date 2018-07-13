Вылет самолёта из Краснодара в Новосибирск задержали из-за поломки

Рейс ЯК 456 должен был приземлиться в Толмачёво в 4:45, но сейчас его ждут уже ближе к полуночи

В аэропорту Краснодара почти на 12 часов отложили вылет рейса в Новосибирск — по информации официальных представителей авиакомпании «Якутия», задержка случилась из-за поломки самолёта.







Рейс ЯК 456 Краснодар – Новосибирск – Якутск авиакомпании «Якутия» должен был вылететь из краснодарского аэропорта этой ночью, в 00:20 по новосибирскому времени. Но перед вылетом рейс отложили, сообщив о поломке воздушного судна.







«Самолёт из Краснодара пойдёт именно тот, который там стоит. Сейчас должны доставить запчасти из Москвы, его починят, и он полетит. Более точная информация будет позже, через 2 часа. Была поломка. Сколько человек было на борту, сказать не можем, они летят не из Новосибирска, поэтому нет такой информации. Вот такая вышла у нас оказия», — сообщили корреспонденту НГС в официальном представительстве авиакомпании «Якутия» в Новосибирске.







По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс ЯК 456 Краснодар – Новосибирск – Якутск авиакомпании «Якутия» должен был приземлиться в Новосибирске в 4:45. Сейчас время прибытия рейса сдвинулось на 23:06.







Корреспондент НГС направил запрос в аэропорт Краснодара, чтобы узнать сколько человек зарегистрированы на рейс и из-за какой поломки самолёт задержался.





В конце прошлой недели в Новосибирске на четыре часа отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, перед самым вылетом авиакомпания решила поменять самолёт.