Зажмите нос: синоптики предупредили о вредных примесях в воздухе

В выходные воздух в городе станет грязнее

Синоптики предупредили о том, что в предстоящие выходные в воздухе над Новосибирском скопятся загрязняющие вещества — это произойдёт на фоне жаркой погоды в ближайшие дни.







«14 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.







По их данным, повышенная загрязнённость воздуха сохранится в Новосибирске и в воскресенье, 15 июля, и на следующий день, 16 июля.







Несколько дней назад город окутала серая дымка с запахом гари. Синоптики объяснили, что это связано с лесными пожарами в Красноярском крае. При этом в Новосибирском Гидрометцентре подчёркивали, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.