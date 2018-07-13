Зажмите нос: синоптики предупредили о вредных примесях в воздухе
Синоптики предупредили о том, что в предстоящие выходные в воздухе над Новосибирском скопятся загрязняющие вещества — это произойдёт на фоне жаркой погоды в ближайшие дни.
«14 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.
По их данным, повышенная загрязнённость воздуха сохранится в Новосибирске и в воскресенье, 15 июля, и на следующий день, 16 июля.
Несколько дней назад город окутала серая дымка с запахом гари. Синоптики объяснили, что это связано с лесными пожарами в Красноярском крае. При этом в Новосибирском Гидрометцентре подчёркивали, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова