Видео: из озера под Новосибирском достали утонувший внедорожник

Спасатели работали на месте полтора часа
Спасатели работали на месте полтора часа

Днём 13 июля из озера Старица под Новосибирском спасатели Аварийно-спасательной службы достали автомобиль Nissan X-Trail.


Фотографии и видео с места событий в редакцию НГС прислала читательница Анастасия Головина.


«Люди говорят, что девушка поставила машину на нейтралку. Ну она (машина. — А.С.) и покатилась, а в воде перевернулась. Погибших нет. Дайверы там уже все посмотрели», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.


По словам девушки, на подъём машины спасателям понадобилось около полутора часов. 



Когда автомобиль оказался на дне озера, пока неизвестно. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, чтобы узнать детали случившегося.


Пока неизвестно, когда автомобиль оказался под водой
Пока неизвестно, когда автомобиль оказался под водой


Днём 12 июня в Криводановке автомобиль упал с моста в воду и утонул — в салоне было 4 человека.

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