Не в офисе же сидеть: сотни новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочего дня

В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек
В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек

В Новосибирске всю неделю стоит очень жаркая погода, и многие горожане сбежали на пляжи — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих и купающихся новосибирцев.


Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, в полдень достигла +28 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет также жарко — столбик термометра поднимется до +29 градусов.


Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. В начале июля дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону.


Журналист НГС ведёт прямую трансляцию с пляжа «Наутилус»


Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.


На пляже собралось несколько сотен горожан
На пляже собралось несколько сотен горожан


В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске и области действует экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой. Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также пить как можно больше негазированной воды. 

Прочтений: 6464
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено