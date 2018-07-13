Не в офисе же сидеть: сотни новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочего дня

В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек

В Новосибирске всю неделю стоит очень жаркая погода, и многие горожане сбежали на пляжи — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих и купающихся новосибирцев.







Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, в полдень достигла +28 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет также жарко — столбик термометра поднимется до +29 градусов.







Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. В начале июля дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону.







Журналист НГС ведёт прямую трансляцию с пляжа «Наутилус»





Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.





На пляже собралось несколько сотен горожан





В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске и области действует экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой. Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также пить как можно больше негазированной воды.