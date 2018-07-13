Фото: рабочие уложили асфальт вокруг припаркованных машин в центре Новосибирска
На улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.
Это произошло на проезде возле дома
По его наблюдениям, дорожникам помешали две припаркованные машины. «Они ходили, по колёсам пинали-пинали, вокруг всё заасфальтировали. Никто не отзывался. Короче, работа у них под вечер в итоге встала», — описал ситуацию корреспондент.
Позже он поговорил с представителем дорожной бригады, который пояснил, что ГИБДД запретила увозить машины на эвакуаторе и что к утру владельцы их уберут.
По наблюдениям корреспондента, сейчас этих машин уже нет, а дорожники продолжают ремонт в том же месте. «Привезли ещё несколько машин с асфальтом и доделывают», — добавил очевидец.
На этой неделе НГС также рассказывал о том, как жители улицы Новой устали ездить по разбитой дороге и сами её отремонтировали: в ямы они уложили обломки старого асфальта.
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Ольга Хмелевская
Фото Валерия Иванова