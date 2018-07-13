Фото: рабочие уложили асфальт вокруг припаркованных машин в центре Новосибирска

Стоящие машины помешали дорожникам уложить асфальт по всей ширине проезда
Стоящие машины помешали дорожникам уложить асфальт по всей ширине проезда

На улице Гоголя в центре Новосибирска дорожники уложили асфальт вокруг стоящих автомобилей.


Это произошло на проезде возле дома № 3 — свидетелем необычного ремонта вечером 12 июля стал корреспондент НГС.


По его наблюдениям, дорожникам помешали две припаркованные машины. «Они ходили, по колёсам пинали-пинали, вокруг всё заасфальтировали. Никто не отзывался. Короче, работа у них под вечер в итоге встала», — описал ситуацию корреспондент.


Позже он поговорил с представителем дорожной бригады, который пояснил, что ГИБДД запретила увозить машины на эвакуаторе и что к утру владельцы их уберут.


На асфальте остались проплешины
На асфальте остались проплешины


По наблюдениям корреспондента, сейчас этих машин уже нет, а дорожники продолжают ремонт в том же месте. «Привезли ещё несколько машин с асфальтом и доделывают», — добавил очевидец.


К утру припаркованные машины исчезли
К утру припаркованные машины исчезли


Сейчас дорожники продолжают недоделанный ремонт 
Сейчас дорожники продолжают недоделанный ремонт 


На этой неделе НГС также рассказывал о том, как жители улицы Новой устали ездить по разбитой дороге и сами её отремонтировали: в ямы они уложили обломки старого асфальта.

Прочтений: 5431
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено