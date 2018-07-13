Гони монету: новосибирцев попросили сдать мелочь в банки

Новосибирцы могут получить памятные монеты с эмблемой ЧМ по футболу

В Новосибирске объявили акцию «Неделя обмена монет» — новосибирцы могут обменять залежавшуюся мелочь на купюры и новые необычные монеты.







Акцию проведут на следующей неделе — с 16 по 21 июля. Она пройдёт в нескольких отделениях Сбербанка.





«Желающие могут обменять монеты любого номинала на общую сумму 700 рублей на купюры суммой 650 рублей и две памятные 25-рублевые монеты "Кубок" серии "Чемпионат мира по футболу – 2018". Также в обмен можно получить монету "Забивака". Для этого необходимо принести 25 рублей монетами достоинством 1, 5 или 10 копеек», — сообщили в Сибирском банке Сбербанка.





Отделения, в которых можно обменять мелочь, находятся по адресам: улица Петухова, 74; Пархоменко, 26; Красный проспект, 46; Ленина, 59; проспект Дзержинского, 30/1 и Серебренниковская, 20.





Монеты с Забивакой появились в Новосибирске только недавно





25-рублёвые монеты с эмблемой чемпионата мира по футболу появились в Новосибирске прошлой весной, а с Забивакой — только на этой неделе. В Сбербанке отметили, что памятными монетами можно расплачиваться в магазинах. Их общий тираж — более 40,2 миллиона штук.





Подобная акция по обмену мелочи на купюры проходила в Новосибирске в прошлом году. Тогда за неделю жители города принесли банкам мелочи на 5,8 миллиона рублей. Акцию проводят для того, чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте.