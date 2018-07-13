Телевизор тоже показывает: Михайловская набережная останется без трансляции финала ЧМ по футболу

Матч между сборными Франции и Хорватии начнётся в 22:00 по новосибирскому времени

В Новосибирске не будут транслировать финал чемпионата мира по футболу — об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области.







«Мы планировали транслировать матчи с участием сборной России. Так как сборная выступать в финале чемпионата мира не будет — трансляция проводиться не будет. Это я могу сказать со всей уверенностью. Нужно понимать, что не просто так организовать трансляцию. Было запланировано только с участием сборной России. На этом мы трансляции закончили», — рассказала корреспонденту НГС главный специалист отдела развития физической культуры и спорта Наталья Воробьёва.







Финал чемпионата мира по футболу пройдёт 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Матч между сборными Франции и Хорватии начнётся в 22:00 по новосибирскому времени. Игра будет транслироваться на канале «Россия-1».







Недавно 2ГИС выпустил обновления для карт к чемпионату мира по футболу — теперь в справочнике можно выбрать заведение, которое будет транслировать матчи. В Новосибирске оказалось около 300 таких мест.

