Мэрия Новосибирска призналась в нехватке денег на фонари для мрачной улицы
Мэрия Новосибирска рассказала о том, сколько денег понадобится для освещения улицы Высоцкого в Октябрьском районе — недавно районная прокуратура подала иск в суд из-за того, что вдоль этой дороги нет фонарей. Пока у властей нет денег на освещение улицы.
«Линия наружного освещения на улице Высоцкого отсутствует полностью — никогда не была построена. Для устройства линии наружного освещения необходимо выполнить полный цикл проектных и строительно-монтажных работ, что требует не только финансовых, но и временных затрат», — сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что предварительно затраты оцениваются в 1,8 миллиона рублей.
«Расчётная длина линии освещения на участке [от] улицы Коминтерна до дома
При этом в мэрии не назвали точные сроки, когда поставят фонари на Высоцкого.
В департаменте пояснили, что линии уличного освещения строят по наказам избирателей. При этом освещения улицы Высоцкого нет в «Плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016–2020 годы». Вопрос об этой улице мэрия будет рассматривать, когда закончит всю работу по этому плану и когда появятся деньги.
В конце июня прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала иск к департаменту транспорта с требованием поставить фонари и залатать ямы на Высоцкого. Рассмотрит дело Центральный районный суд.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова