«Надежда появилась»: новосибирского спортсмена с инсультом отправили самолётом в Москву
Семья спортсмена Дмитрия Марущака сообщила, что он вместе с матерью улетел в Москву и уже начал реабилитацию в центре «Три сестры».
В мае у 27-летнего Дмитрия произошёл инсульт в конце рабочего дня — врачи областной больницы спасли его жизнь, но мужчина сейчас не может говорить и двигаться.
«С Димой уже работают. Даже после одного дня там у мамы голос поменялся, надежда появилась, она стала совершенно по-другому общаться. Нам выставили счёт за три месяца на
После статьи на НГС о беде Дмитрия откликнулись сотни читателей — они помогли собрать семье Марущаков деньги на реабилитацию.
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Дарья Януш
Фото предоставлено семьёй Дмитрия Марущака