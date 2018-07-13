«Надежда появилась»: новосибирского спортсмена с инсультом отправили самолётом в Москву

Сестра Евгения говорит, что у них появилась надежда

Семья спортсмена Дмитрия Марущака сообщила, что он вместе с матерью улетел в Москву и уже начал реабилитацию в центре «Три сестры».





В мае у 27-летнего Дмитрия произошёл инсульт в конце рабочего дня — врачи областной больницы спасли его жизнь, но мужчина сейчас не может говорить и двигаться.







«С Димой уже работают. Даже после одного дня там у мамы голос поменялся, надежда появилась, она стала совершенно по-другому общаться. Нам выставили счёт за три месяца на 1 908 000 рублей, пока мы собрали только на два [месяца]. Транспортировка обошлась около 285 940 рублей. Это те деньги, которые нам перечисляли люди, отзывчивые и неравнодушные. Мы благодарны всем за любую сумму, которую нам перечислили. Везли его обычным рейсом, выкупили 12 билетов — девять на Диму, один на маму и для двух сопровождающих врачей из центра "Госпитализация" Александра Березового», — рассказала корреспонденту НГС старшая сестра Евгения.





После статьи на НГС о беде Дмитрия откликнулись сотни читателей — они помогли собрать семье Марущаков деньги на реабилитацию.