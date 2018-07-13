Прохожий погиб под колёсами «Тойоты» на Бугринском мосту

В ДТП погиб 33-летний мужчина

Вечером 12 июля на Бугринском мосту в Новосибирске произошла серьёзная авария: легковая «Тойота» насмерть сбила мужчину.







По данным источника, знакомого с обстоятельствами происшествия, ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера. Под легковую «Тойоту» попал 33-летний мужчина. Пострадавший умер на месте.







Очевидцы в соцсетях сообщают, что пешехода сбил минивэн Toyota Spacio, ехавший по Бугринскому мосту в сторону правого берега.







«Труп лежал в крайней левой полосе, у разделителя. Посередине моста под аркой», — сообщил корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец, проезжавший по Бугринскому мосту около 23:00.







Вечером в субботу, 7 июля, на трассе Р-256 возле посёлка Линёво водитель Toyota Highlander сбил мужчину, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Травмы оказались смертельными.

