Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Кирова

Светофоры на перекрёстке Кирова и Дунайской не будут работать до вечера

Сегодня, 13 июля, на семь с половиной часов погаснут светофоры на перекрёстке Кирова и Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска.







Отключение продлится с 9:30 до 17:00. Связано оно с плановыми работами «Электросетей», сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







Также до 13:00 нерегулируемым останется перекрёсток Станиславского и Немировича-Данченко на левом берегу. «Там в рамках [федеральной программы] "Безопасные и качественные дороги" монтируют новые стойки и консоли под светофоры», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.





Вчера утром вышел из строя светофор на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова — автомобили встали в глухую пробку.

