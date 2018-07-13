Полиция завела дело после смерти кота от пулевых ранений
Новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело после того, как в ветклинику поступил кот с двумя пулевыми ранениями.
10 июля сотрудники ветклиники «Артемида+» начали срочно искать доноров крови для кота, который пришёл раненым с прогулки по частному сектору Заельцовского района. Состояние животного было нестабильным, и врачи не знали, сможет ли он выжить.
После новости на НГС о поисках донора для кота происшествием заинтересовалась прокуратура Заельцовского района. Её сотрудники провели проверку по этому случаю.
«В ходе прокурорской проверки установлен факт жестокого обращения с домашним животным — котом по кличке Снежок. <…> Ветеринарным врачом установлено, что у кота имеется два пулевых ранения, предположительно из пневматической винтовки», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Заельцовского района.
Также в прокуратуре добавили, что 10 июля кот умер от ран в ветклинике.
Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Вчера, 12 июля, дознаватель отдела полиции
В марте полиция возбудила уголовное дело по факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе Новосибирска — работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе ВКонтакте.
Александр Сильченко
Фото vk.com/artemidaplus_nsk