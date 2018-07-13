Полиция завела дело после смерти кота от пулевых ранений

Кот умер от пулевых ранений в ветеринарной клинике

Новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело после того, как в ветклинику поступил кот с двумя пулевыми ранениями.





10 июля сотрудники ветклиники «Артемида+» начали срочно искать доноров крови для кота, который пришёл раненым с прогулки по частному сектору Заельцовского района. Состояние животного было нестабильным, и врачи не знали, сможет ли он выжить.





После новости на НГС о поисках донора для кота происшествием заинтересовалась прокуратура Заельцовского района. Её сотрудники провели проверку по этому случаю.







«В ходе прокурорской проверки установлен факт жестокого обращения с домашним животным — котом по кличке Снежок. <…> Ветеринарным врачом установлено, что у кота имеется два пулевых ранения, предположительно из пневматической винтовки», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Заельцовского района.





Также в прокуратуре добавили, что 10 июля кот умер от ран в ветклинике.





Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Вчера, 12 июля, дознаватель отдела полиции № 3 «Заельцовский» вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1. ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).





На рентгеновском снимке отчётливо видны пули





В марте полиция возбудила уголовное дело по факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе Новосибирска — работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей.

