Новосибирские военные устроили стрельбу по воздушным шарам в окне

Военные пробежали 3 километра и открыли огонь по условному противнику

В Центральном военном округе прошла тренировка новосибирских спецназовцев: снайперы обстреляли воздушные шары в окне, представляя, что это главарь бандитской группы.







Тренировка прошла в рамках полевого лагерного сбора разведчиков ЦВО. Началась она с марш-броска.





«Перед военнослужащими стояла задача выдвинуться в район проведения операции, выбрать точку для оборудования места снайперской засады. Снайперы выполнили перемещение из глубокого тыла на расстояние более 3 километров. При этом военнослужащие должны были оставаться максимально незамеченными от постов охранения, выполняющими патрулирование маршрута. Для этих целей снайпера произвели маскировку, чтобы слиться с местностью», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.







Когда военные оказались на нужном месте, то открыли огонь по главарю условной бандитской группы, который был максимально далеко — на расстоянии километра.







«Осложняло выполнение задачи то, что стрельба производилась <…> по нестандартным мишеням — воздушным шарам, установленным в небольшом окне командного пункта условного противника. Шары диаметром 10 сантиметров находились в постоянном движении, поэтому снайперам предстояло высчитать баллистические особенности, рассчитать скорость ветра и скорректировать выстрел, используя специальные приборы», — описали тренировку в Центральном военном округе.