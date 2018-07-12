Новый Renault Logan: теперь не такси

Компания Renault представила обновлённый Logan для российского рынка, автомобиль поменял оптику, получил светодиодные ходовые огни в форме бумеранга. Его радиаторная решетка стала выглядеть богаче за счет горизонтальных планок с обрамлением.









«Для моделей доступны бензиновые двигатели объёмом 1,6 литра мощностью 82 л.с. (механика) и 102 л.с. (автомат)», — уточнили в Renault. В салоне изменился руль, увеличились подстаканники, сзади появилась 12-вольтная розетка. Переключатель поворотов теперь реагирует на легкое нажатие троекратным миганием. Водитель может открыть бензобак рычажком из салона.









Стоит новый Logan в базе от 544 000 рублей. В Новосибирске, напомним, марку Renault представляет один дилер, компания «Автомир».



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