Девушку в розовых балетках нашли после недели поисков

Девушку нашла полиция
Девушку нашла полиция

Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что пропавшая 16-летняя Ксения Или нашлась. Девушка 3 июля ушла из дома в Калининском районе Новосибирска.


По словам руководителя инфогруппы поискового отряда Алеси Яблонских, сегодня девушку нашли сотрудники полиции.


«Сейчас ее уже привезли домой, насколько мне известно. Мы выставили пост после того, как она встретилась с мамой», — рассказала Алеся Яблонских.


За день до исчезновения Ксении в Сочи пропал другой новосибирец — подросток вместе с туристической группой спускался с горы Фишт.

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