Сибирячка написала сценарий для фильма об убийствах девушек в доме популярного музыканта
В Новосибирске написали сценарий для полнометражного художественного фильма «Оглянись» — в нём идёт речь об убийствах молодых девушек в доме популярного рэп-исполнителя. О готовящемся фильме корреспонденту НГС сообщила автор сценария Ольга Коровченко.
«Сюжет такой: девушку бросает парень, она идёт с подругами в клуб на концерт, знакомятся там с достаточно известным музыкантом. Он зовёт их к себе в коттедж на озере, и там происходят роковые события», — рассказала сценарист Ольга Коровченко.
В главной роли играет бывший ставропольский, а ныне московский рэпер Антон Чайка. Заглавной музыкальной темой фильма «Оглянись» станет композиция «По весне» самого Чайки. Роли девушек, которые по сценарию знакомятся с музыкантом, исполнят профессиональные модели. Первые фотопробы исполнителей главных ролей прошли в Москве в июне. Фильм планируют начать снимать в конце июля.
Ольга Коровченко ранее писала сценарии для англоязычной комедии, которую сняли в Таиланде, для хоррор-сериала о «советском Ганнибале Лектере», а также выступила режиссёром полнометражного фильма «Не спать», который готовится к фестивалю «Кинотавр», и ряда музыкальных клипов.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Ольгой Коровченко