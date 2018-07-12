Сибирячка написала сценарий для фильма об убийствах девушек в доме популярного музыканта

В Новосибирске написали сценарий для полнометражного художественного фильма «Оглянись» — в нём идёт речь об убийствах молодых девушек в доме популярного рэп-исполнителя. О готовящемся фильме корреспонденту НГС сообщила автор сценария Ольга Коровченко.





Новосибирский сценарист написала сценарий для хоррора про убийства девушек в доме известного рэпера. На фото: одна из героинь фильма





«Сюжет такой: девушку бросает парень, она идёт с подругами в клуб на концерт, знакомятся там с достаточно известным музыкантом. Он зовёт их к себе в коттедж на озере, и там происходят роковые события», — рассказала сценарист Ольга Коровченко.







В главной роли снимется известный столичный рэпер Антон Чайка (на фото)





В главной роли играет бывший ставропольский, а ныне московский рэпер Антон Чайка. Заглавной музыкальной темой фильма «Оглянись» станет композиция «По весне» самого Чайки. Роли девушек, которые по сценарию знакомятся с музыкантом, исполнят профессиональные модели. Первые фотопробы исполнителей главных ролей прошли в Москве в июне. Фильм планируют начать снимать в конце июля.







Главная героиня хоррора «Оглянись» — слева в полосатой майке





Ольга Коровченко ранее писала сценарии для англоязычной комедии, которую сняли в Таиланде, для хоррор-сериала о «советском Ганнибале Лектере», а также выступила режиссёром полнометражного фильма «Не спать», который готовится к фестивалю «Кинотавр», и ряда музыкальных клипов.