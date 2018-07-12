Хлебокомбинат открыл на Советской кофейню с дешёвыми сэндвичами и кофе

На первом этаже жилого дома на Советской, 8 в центре Новосибирска открылось кафе «Булочная-пекарня» хлебокомбината «Инской».


Интерьер заведения в целом не отличается от современных кофеен
Интерьер заведения в целом не отличается от современных кофеен


Заведение начало работать в начале этой недели, однако внутри ещё не закончили монтировать некоторые элементы оформления. «Булочная-пекарня» представляет собой демократичную кофейню-кондитерскую. Большую часть ассортимента сюда привозят в готовом виде из хлебокомбината. Часть выпечки и сэндвичи готовят на месте.


Заведение торгует выпечкой «Инского» 
Заведение торгует выпечкой «Инского» 


«Булочная-пекарня» торгует в основном навынос, однако в заведении есть три маленьких столика, а кофе могут налить не только в одноразовый стакан, но и в чашку.


Набор из чашки американо, сэндвича с сосиской и ромовой бабы в «Булочной» стоит 157 рублей 
Набор из чашки американо, сэндвича с сосиской и ромовой бабы в «Булочной» стоит 157 рублей 


Особенностью заведения можно считать довольно низкие для центра города цены. Сэндвич на основе собственной выпечки здесь стоит 45 рублей, сладкая выпечка — 15–20 рублей, чашка кофе — 50 рублей.


Как пояснили корреспонденту НГС в самом заведении, новое кафе — уже третья точка «Инского» в подобном формате (однако первая в самом центре города).


На новом заведении ещё не закончили монтировать вывеску
На новом заведении ещё не закончили монтировать вывеску


Заведение «Инского» — уже третья точка этого формата в этом квартале на улице Советской. В здании напротив уже почти год работает кафе-пекарня «Плюшкин», а в павильоне на пересечении Октябрьской и Советской — безымянное заведение с незатейливой вывеской «Пекарня», где также предлагают хлеб и выпечку.


«Инской» — не единственный крупный хлебзавод, который пытается освоить новые форматы торговли. В 2015 году хлебообъединение «Восход» начало открывать уличные павильоны под брендом Bon Ape, однако потом проект был свёрнут.

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