Хлебокомбинат открыл на Советской кофейню с дешёвыми сэндвичами и кофе

На первом этаже жилого дома на Советской, 8 в центре Новосибирска открылось кафе «Булочная-пекарня» хлебокомбината «Инской».







Интерьер заведения в целом не отличается от современных кофеен





Заведение начало работать в начале этой недели, однако внутри ещё не закончили монтировать некоторые элементы оформления. «Булочная-пекарня» представляет собой демократичную кофейню-кондитерскую. Большую часть ассортимента сюда привозят в готовом виде из хлебокомбината. Часть выпечки и сэндвичи готовят на месте.







Заведение торгует выпечкой «Инского»





«Булочная-пекарня» торгует в основном навынос, однако в заведении есть три маленьких столика, а кофе могут налить не только в одноразовый стакан, но и в чашку.







Набор из чашки американо, сэндвича с сосиской и ромовой бабы в «Булочной» стоит 157 рублей





Особенностью заведения можно считать довольно низкие для центра города цены. Сэндвич на основе собственной выпечки здесь стоит 45 рублей, сладкая выпечка — 15–20 рублей, чашка кофе — 50 рублей.







Как пояснили корреспонденту НГС в самом заведении, новое кафе — уже третья точка «Инского» в подобном формате (однако первая в самом центре города).







На новом заведении ещё не закончили монтировать вывеску





Заведение «Инского» — уже третья точка этого формата в этом квартале на улице Советской. В здании напротив уже почти год работает кафе-пекарня «Плюшкин», а в павильоне на пересечении Октябрьской и Советской — безымянное заведение с незатейливой вывеской «Пекарня», где также предлагают хлеб и выпечку.





«Инской» — не единственный крупный хлебзавод, который пытается освоить новые форматы торговли. В 2015 году хлебообъединение «Восход» начало открывать уличные павильоны под брендом Bon Ape, однако потом проект был свёрнут.

