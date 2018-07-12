Новосибирцы со средним достатком стали чаще брать микрозаймы

Даже новосибирцы со средним достатком стали чаще брать займы до зарплаты
Даже новосибирцы со средним достатком стали чаще брать займы до зарплаты

Жители Новосибирской области со средним достатком стали чаще брать микрокредиты. Статистику за полгода 2018 года посчитали в компании «Домашние деньги».


«По итогам первого полугодия микрофинансовые организации выдали населению страны около 13 миллионов займов на общую сумму 123 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 15% и 13% соответственно. <…> В 2017 году за 6 месяцев было выдано 11,3 миллиона займов на сумму 109 миллиардов рублей, в 2016 году — 8,2 миллиона займов на сумму 78,7 миллиарда рублей. По предварительным прогнозам, по итогам года будет выдано порядка 26 миллионов ссуд на сумму 264 миллиарда рублей», — рассказал председатель совета директоров ООО «Домашние деньги» Евгений Бернштам.


По подсчётам аналитиков компании «Домашние деньги», в стране и в Новосибирской области вырос уровень дохода тех, кто обращается в микрофинансовые организации (МФО). Увеличилось количество заёмщиков с ежемесячными доходами от 30 тысяч рублей и выше.


Доля новосибирских заёмщиков с доходом 30–40 тысяч рублей возросла за период 2016–2018 годов с 18% до 21,5%. Доля тех, кто получает в месяц по 40–60 тысяч рублей, увеличилась с 12% до 16%. С 2% до 3% выросло за два года количество заёмщиков среди тех, чей доход в месяц составляет от 60 до 80 тысяч рублей.


Среди тех, кто получает меньшую зарплату, заёмщиков, наоборот, стало меньше. 


Число обратившихся в МФО с доходом до 20 тысяч с 2016 года уменьшилось с 20% до 13%. Людей с зарплатой от 20 до 30 тысяч среди заёмщиков стало меньше на 2,5% — с 47,5% до 45%. Такая же тенденция, как уточнили в ООО «Домашние деньги», наблюдается и в целом по России.


«Тенденция снижения доли более бедных заёмщиков в пользу тех, чьи доходы превышают 40 тысяч рублей, достаточно закономерная: выросли цены, значит, увеличились текущие расходы, и для клиентов с низким доходом обслуживать заём стало затруднительным, поэтому часть из них отказалась от оформления займа самостоятельно, либо им было отказано самой МФО», — объяснили в компании.


На начало июля 2018 года в Новосибирской области, по данным ООО «Домашние деньги», было около 230 тысяч заёмщиков микрозаймов. Средняя зарплата такого новосибирского заёмщика — около 31 тысячи рублей.


По данным 2ГИС, в марте 2018 года в Новосибирске зафиксировано сокращение точек по выдаче «займов до зарплаты», однако на спросе это никак не отразилось: общая сумма задолженности выросла на 18,4%.

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