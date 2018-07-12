Скоро помоемся: в СГК объяснили долгие отключения горячей воды в 3 районах Новосибирска

Больше 1000 домов в городе остаются без горячей воды. Вода вернётся в квартиры, когда специалисты закончат устранять дефекты на магистральных сетях
Больше 1000 домов в городе остаются без горячей воды. Вода вернётся в квартиры, когда специалисты закончат устранять дефекты на магистральных сетях

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда в дома новосибирцев вернётся горячая вода. Отключения в зоне ТЭЦ-5 пришлось продлить после выявленных дефектов на магистральных сетях — сейчас их устраняют специалисты компании.


«В ходе опрессовок ТЭЦ-5 обнаружились дефекты на магистралях <…>, именно поэтому без горячего водоснабжения остаются большое число домов и потребителей. В контуре ТЭЦ-5 из 2144 многоквартирных домов горячее водоснабжение пока возобновлено только в 1092 домах. Стеснённый характер условий для проведения ремонтов из-за пересечения с линиями коммуникаций (электросетями, дорогами) и объём восстановительных работ стали причиной несвоевременной подачи горячей воды потребителям», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Горячая вода в дома новосибирцев начнёт возвращаться уже с завтрашнего дня. 


13 июля подключат Волочаевский жилмассив, Лежена, Федосеева, Фрунзе, Красина, Даурскую, Никитинский микрорайон, Бориса Богаткова, Толбухина;

17 июля: Промышленная, Комбинатская (в том числе потребители по Дзержинского от Красина до Трикотажной);

18 июля горячая вода вернётся в дома на улице Семьи Шамшиных;

19 июля подключат дома на Ползунова;

20 июля вода вернётся на Алейскую, Ольги Жилиной, Каменскую и Есенина.


Скоро помоемся: в СГК объяснили долгие отключения горячей воды в 3 районах Новосибирска


Работы по ремонту теплосетей ведутся круглосуточно. В СГК отмечают, что в этом году запланирована замена почти 23 км трубопроводов, сейчас ремонт выполнен на 21%. Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячая вода отключена в 1014 домах.


В начале недели в СГК сообщили о новом методе гидравлических испытаний в Новосибирске, который, по данным энергетиков, позволил заметно сократить срок отключений горячей воды.

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