Жара как в печке: синоптики рассказали о погоде на выходные
Синоптики составили прогноз на предстоящие выходные: до конца недели в Новосибирске продолжит держаться жаркая погода.
«Пока мы остаёмся в тёплой воздушной массе в ближайшие трое суток. В городе ожидается погода без осадков. Ветер 3–10 метров в секунду», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до
Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой