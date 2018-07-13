Жара как в печке: синоптики рассказали о погоде на выходные

Сегодня температура в городе снова поднимется до +30 градусов

Синоптики составили прогноз на предстоящие выходные: до конца недели в Новосибирске продолжит держаться жаркая погода.







«Пока мы остаёмся в тёплой воздушной массе в ближайшие трое суток. В городе ожидается погода без осадков. Ветер 3–10 метров в секунду», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +28…+30 градусов. Выходные будут чуть менее жаркими. В субботу, 14 июля, ночью ожидается +17…+19 , днём +27…+29 градусов. В воскресенье, 15 июля, ночная температура опустится до +14…+16 , а дневная до +26…+28 .





Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.