Звериная сиеста: животные Новосибирского зоопарка устроили сон-час из-за жары

В Новосибирске третий день стоит жаркая погода — температура воздуха держится на отметке около 30 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра прохладнее не станет — в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни будет жарко и без осадков.


Полярные медведи устраивают себе сон-час в жаркий полдень
Полярные медведи устраивают себе сон-час в жаркий полдень

Пока горожане изнывают от жары и вынуждены, несмотря на пекло, ходить на работу, звери Новосибирского зоопарка устроили себе сиесту — они много спят и почти не двигаются. Например, здоровяки белые медведи Кай и Герда предпочитают часами дремать в теньке.


Медведи стараются проводить больше времени в воде
Медведи стараются проводить больше времени в воде


Хозяевам севера солнце и +30 градусов жары вовсе не по душе. Нырнуть в ледяной бассейн — главное блаженство для белых медведей.


Животные зоопарка устроили себе сиесту


В жару зверям не до активных игр — даже самые резвые обитатели нынче спят и ленятся.


В +30 всех тянет к воде
В +30 всех тянет к воде


Говорят, кошки не любят воду, однако в такое пекло амурский тигр всё же предпочитает намочить лапы и пузо.


Волчата беззаботно нежатся на солнышке
Волчата беззаботно нежатся на солнышке


Где упал, там и заснул! Чёрных волчат разморило на жаре — щенки родились совсем недавно.


Щенки очень быстро растут — в июне были совсем крохами
Щенки очень быстро растут — в июне были совсем крохами


Их первые снимки появились в конце июня, малыши были совсем крошечные, но за три недели заметно подросли. 


У кошачьих тихий час 
У кошачьих тихий час 


Большие кошки, хоть и привычны к зною и палящему солнцу, предпочитают вальяжно лежать, зевать и накапливать энергию.


Лев сегодня не принимает посетителей
Лев сегодня не принимает посетителей


Сибирский зной сморил даже африканского льва. Как и у себя на родине, львы днём спят, а по ночам ведут активную жизнь.


Самый сладкий сон — на природе. Даже если у вас четыре лапы и хвост
Самый сладкий сон — на природе. Даже если у вас четыре лапы и хвост


Ещё сегодня появились фото маленьких манулов. Весной самка манула родила пятерых котят, но смогла выкормить только двух — на помощь пришла домашняя кошка.

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