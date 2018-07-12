На деревья в Первомайском сквере повесили чёрно-белые фотографии

На одной из аллей Первомайского сквера появились работы новосибирских фотографов — так они решили отметить День фотографа, который отмечается сегодня, 12 июля.


Работы будут оставаться на деревьях в сквере до конца недели
Работы будут оставаться на деревьях в сквере до конца недели


Выставка включает 24 работы, которые закреплены на деревьях. На чёрно-белых фотографиях изображены сценки из жизни новосибирцев. Часть снимков сделана здесь же — в Первомайском сквере.


Часть снимков была сделана тут же — в Первомайском сквере
Часть снимков была сделана тут же — в Первомайском сквере


В объявлении на одном из деревьев сквера говорится, что выставка приурочена ко Дню фотографа, который отмечается сегодня.


Снимки распечатаны на фотобумаге и наклеены на картонные листы
Снимки распечатаны на фотобумаге и наклеены на картонные листы


По наблюдениям корреспондента НГС, на выставку обращает внимание совсем немного прохожих, лишь некоторые из них останавливаются, чтобы рассмотреть работы фотографов.


Фотографии появились на аллее от гостиницы «Центральная» до фонтана
Фотографии появились на аллее от гостиницы «Центральная» до фонтана


«А эта выставка что разоблачает?» — поинтересовалась у корреспондента НГС пожилая женщина.


Фотоработы останутся в Первомайском сквере до 15 июля.


Улицы Новосибирска, и Первомайский сквер в частности, регулярно становятся местом экспозиций фоторабот. Так, ночью 1 июня здесь открылась фотовыставка благотворительного фонда «Спорту Место», посвящённая Международному дню защиты детей. 


Сегодня же, в свой профессиональный праздник, фотокорреспонденты Сети городских порталов рассказали о том, на что они готовы пойти ради хороших снимков.

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