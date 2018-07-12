Домашняя кошка выкормила трёх крошечных манулов в новосибирском зоопарке

Выкормленных кошкой маленьких манулов новосибирцы увидеть пока не могут, зато фотографируют их сородичей, которые живут с мамами и уже выходят на прогулки

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило домашняя кошка стала приёмной мамой для трёх маленьких манулов, которые появились на свет этой весной.







Самка манула родила пятерых котят, но смогла выкормить только двух. «Трёх пришлось забрать через три дня после рождения, так как малыши родились слабыми. На помощь призвали кормилицу — домашнюю кошку», — рассказали в зоопарке.







Пока это семейство живёт в вольере, который недоступен для наблюдений. «Но уверяем, что кошка стала трём маленьким манулам замечательной приёмной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Их уже ненадолго выносят в открытый вольер, и скоро они полностью в него переедут, и все смогут наблюдать за малышами», — сообщили в зоопарке.







Этими котятами прибавление в семействах манулов не ограничилось. Чуть позже — 20 мая — мамой стала ещё одна самка: она родила шестерых детёнышей. Сейчас манулы уже не прячут котят в укрытиях и разрешают им прогулки, поэтому некоторым гостям зоопарка уже удалось увидеть и сфотографировать малышей.







Манулы рождаются на свет крошечными, а мамы подолгу прячут их в укрытиях





В зоопарке уточнили, что новорожденные манулы обычно весят 80–100 граммов. К двум месяцам их вес увеличивается почти в 10 раз. Поначалу самки долго скрывают котят, и сотрудники зоопарка стараются не тревожить семейства. Как только малыши подрастают, их осматривают, взвешивают и ставят им прививки.







В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Их потомки сейчас живут в зоопарках Германии, Чехии, Польши, Франции, Швейцарии, Австрии и Великобритании.







Этой весной у одной самки манула родилось пятеро котят, у другой — шестеро





Домашние кошки и раньше выкармливали детёнышей животных зоопарка. Например, весной 2016 года кошка Муська стала приёмной мамой для пятерых красных волчат. Со своей кормилицей малыши пробыли полтора месяца. А в прошлом году кошки выкормили двух маленьких сервалов, двух каракалов и дальневосточного котёнка.

