Слишком мало баллов ЕГЭ: выпускник гимназии подал в суд на министерство образования

Школьник не согласился с тремя недочётами в экзамене

Центральный районный суд Новосибирска рассматривает необычное дело — выпускник гимназии № 4 подал иск против регионального министерства образования, не согласившись с результатами ЕГЭ.







18-летний выпускник сдал экзамены досрочно — ещё в апреле, чтобы летом поехать волонтёром на чемпионат мира по футболу. За ЕГЭ по обществознанию он получил 88 баллов, допустив, по мнению комиссии, три ошибки — с ними он не согласился.





«Он написал апелляцию. Одну ему удовлетворили, а по двум вопросам сказали, что у него неполные ответы, — объяснила корреспонденту НГС управляющий партнёр юридической компании «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева, которая представляет его интересы. — Он написал [жалобу] в министерство образования. Там привлекли каких-то экспертов и опять





сказали, что ответы неполные, мол, вы ссылаетесь на определение из учебников нерекомендованных, а рекомендованные учебники дают другое определение. Ему отказали.





Он сам подал в суд, нашёл эксперта из НГУ, которая ему сказала, что там у него исчерпывающий ответ».





По словам Ирины Гребневой, подобные иски в судах ещё никогда не рассматривали. По делу провели два заседания, последнее прошло вчера, 11 июля. Сейчас молодой человек с адвокатом пытается обосновать своё право на иск — министерство считает, что подобные вопросы суд не может рассматривать.





«Мальчик — он суперумный, хороший ребёнок с активной гражданской позицией. Проблем с поступлением у него нет, нет такой ситуации, что это жизненно необходимые баллы. Он поступает в Москву в один из ведущих вузов. Это просто его гражданская позиция», — добавила адвокат.





Корреспондент НГС отправил запрос в министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать иск школьника. Ответ на него на момент публикации ещё не пришёл.





За время проведения ЕГЭ в Новосибирске серьёзных нарушений не нашли — по данным министерства образования, нескольких человек выгнали из аудитории за шпаргалки и телефоны.