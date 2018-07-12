Дороги под присмотром: в Новосибирске нашлось место для 5 новых камер фотофиксации

Покупка и установка камер обойдётся бюджету в 19 миллионов рублей

В мэрии Новосибирска рассказали, где в ближайшее время появятся новые камеры фотовидеофиксации нарушений.







«В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" будет установлено пять комплексов приборов фотовидеофиксации», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.





Так, согласно информации мэрии, новые камеры фиксации появятся на:





— перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского;

— перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина;

— на участке улицы Первомайской в районе домов № 188-202 ;

— на проезде Энергетиков, 8 (около ТЦ «Гигант»);

— у дома на улице Троллейной, 93.





В мэрии отмечают, что камеры будут фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофоров, выезд за стоп-линию и нарушение рядности движения.





Закончить установку новых камер планируют к 1 октября.





В мае Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города. Стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей.