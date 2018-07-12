Сколько наших полегло: федеральные торговые сети потеснили на рынке новосибирских ритейлеров

Количество супермаркетов в Новосибирске почти перестало увеличиваться, но это не помешало крупным федеральным сетям продолжить расти за счёт вытеснения с рынка местных компаний.





На месте закрытых магазинов местных сетей открываются точки федеральных компаний





По данным 2ГИС на начало июля, в черте Новосибирска работали 614 супермаркетов — это на 2,7% больше данных на январь этого года.





Скорость появления новых супермаркетов заметно снизилась





За весь прошлый год число магазинов росло быстрее — их стало больше на 21%.







Больше всего новых магазинов за полгода открыла «Пятерочка»





Скромный рост торговой инфраструктуры в целом не помешал, однако, целому ряду крупных федеральных сетей открывать всё новые и новые магазины. Активнее всего в первом полугодии росла «Пятёрочка», которая успела открыть 19 новых объектов (рост на 9%). 7 новых супермаркетов открыла «Лента» (+58%). Чуть сбавил темпы лидер прошлых лет «Ярче!»: сеть успела открыть только 5 новых точек, доведя количество магазинов в городе до 109. Сеть «Мария Ра» продолжила наращивать своё присутствие, увеличив количество своих магазинов со 101 до 108 (+7%).





По темпам роста лидером стала «Лента»





Из данных 2ГИС следует, что незначительный рост числа магазинов произошёл в первую очередь за счёт ухода с рынка местных игроков и растущей активности федеральных ритейлеров и сетей из других регионов. Так, группа «Новые торговые системы» закрыла за эти полгода сразу 28 «Универсамов удачных покупок» (сейчас их 18), 6 дискаунтеров «Лидер Экономии» (сейчас их осталось 6), а от 8 магазинов «Супермаркет+» остался только 1.







«Холидей классик» исчез с карты Новосибирска





Изменилось количество магазинов и у другого новосибирского ритейлера — группы «Холидей». В начале года компания провела масштабную реструктуризацию сети, полностью ликвидировав оба некогда ключевых бренда «Холидей классик» и «Сибириада». На их месте открылись «Холди дискаунтеры» и супермаркеты «Холди», а часть объектов была закрыта. Сейчас у «Холидея» в черте Новосибирска 58 магазинов, хотя ещё в январе было 77.





«Магнит» перестал расти так быстро, как раньше





Незначительно изменилось количество магазинов и некоторых федеральных игроков. По данным 2ГИС, в январе в Новосибирске у «Магнита» было 67 магазинов, а в июле — уже 65.







Новосибирская компания «Сибирский гигант» — единственный местный ритейлер, который не сократил своего присутствия на рынке





Единственный крупный местный игрок, который в этом году сохранил свои позиции на рынке, «Сибирский гигант». У компании 25 универсамов «Горожанка», 4 супермаркета «Мегас» и 4 гипермаркета «Гигант».







По данным Росстата, оборот розничной торговли Новосибирской области с января по май составил 102 миллиарда рублей (статистика за июнь пока не опубликована), превысив аналогичный показатель прошлого года на 4,7%.





В этом году активно закрывались не только магазины, но и заведения общепита. НГС.АФИША собрала 10 самых заметных кафе и ресторанов, которые прекратили работу с начала года.