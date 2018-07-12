Город в пелене: стал известен источник густой дымки над Новосибирском

Левый берег Оби почти не виден из центра Новосибирска из-за густой дымки
Левый берег Оби почти не виден из центра Новосибирска из-за густой дымки

Серая дымка над Новосибирском, которая держится уже несколько дней, возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.


«И по высотам, и по земле ветер восточный, поэтому то, что там в Тыве горит и в Красноярском крае, — всё сюда приползает. Дожди там нескоро. Пока никаких превышений [вредных веществ в воздухе] нет, мы постоянно отслеживаем», — объяснил корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Валерий Григорьев. Он добавил, что дымка прекратится, когда пожары полностью потушат.


По последним данным, на территории Красноярского края зарегистрирован 171 природный пожар, большинство из которых произошли из-за гроз, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.


По данным сервиса «Карта пожаров», ближайший крупный очаг находится примерно в 450 км от Новосибирска
По данным сервиса «Карта пожаров», ближайший крупный очаг находится примерно в 450 км от Новосибирска


Жители Новосибирска заметили дымку над городом в начале недели — она сопровождалась запахом гари. Пока же синоптики прогнозируют в ближайшие дни жаркую и безветренную погоду.

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