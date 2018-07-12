Отец и двое маленьких детей погибли в пожаре под Новосибирском

Трагедия произошла минувшей ночью в посёлке Октябрьском под Новосибирском

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о гибели двух маленьких детей и их отца на пожаре в посёлке Октябрьском Мошковского района.







В ночь на 12 июля в посёлке загорелся многоквартирный одноэтажный дом из шлакоблока. Соседи заметили огонь и вызвали пожарных. На месте происшествия обнаружены тела двух маленьких детей и их 28-летнего отца, сообщили корреспонденту НГС в следственном управлении СК России по Новосибирской области.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в частном доме на шесть хозяев поступило к ним в 5:02.





«По прибытии к месту пожарные обнаружили, что горит одна из квартир дома и кровля сразу над тремя квартирами. Незамедлительно сотрудники МЧС России организовали разведку и работы по спасению людей. Жильцы четырёх квартир сумели покинуть дом самостоятельно и не пострадали. В одной квартире были обнаружены погибшими три человека», — описали ситуацию в МЧС.







В МЧС уточнили, что в итоге огонь повредил 100 кв. м жилого дома: выгорели две веранды и кровли над тремя квартирами. Причину пожара ещё устанавливают. «Короткое замыкание электропроводки рассматривается как основная версия <...> Проверяются также слова очевидцев о том, что ночью в одной из квартир для обогрева включали духовку», — сообщили в ведомстве.





По информации спасателей, в квартире, в которой погибли люди, был пожарный извещатель. Его установили ещё в январе, но потом хозяин отключил прибор, чтобы он не срабатывал при курении.





В следственном управлении СК России по Новосибирской области добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).







По данным источника в правоохранительных органах, погибшим детям было 5 и 6 лет.





В конце прошлого года страшный пожар произошёл в посёлке Степном Искитимского района: в загоревшемся доме погибли пятеро детей, младшему из которых было всего семь месяцев. Глава семейства выскочил через окно. Соседи считают, что в смерти детей виноват именно он, и уверены, что многодетного отца нужно было лишить родительских прав ещё до трагедии.

