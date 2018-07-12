ДТП на Ордынском шоссе: единственный выживший умер в больнице
40-летний пассажир Toyota, который был единственным выжившим после лобового столкновения под Новосибирском, скончался в реанимации вчера, 11 июля. Информацию об этом корреспонденту подтвердили в Ордынской ЦРБ.
Увеличилось количество погибших в ДТП на Ордынском шоссе, когда 10 июля в лобовом ДТП столкнулись Toyota Ipsum и Mazda MPV. На месте погибли четыре человека, в том числе и 17-летняя девушка, которая вместе с родителями ехала из родного села в город, чтобы подать документы в два вуза. Пассажир Toyota был доставлен в тяжёлом состоянии в Ордынскую ЦРБ.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено очевидцем