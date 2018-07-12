Новосибирцы вытащили из Оби тонущего школьника
В среду, 11 июля, в Новосибирске спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы помогли вытащить из воды 13-летнего мальчика, который начал тонуть в Оби в районе пескобазы недалеко от Димитровского моста.
«Мы приняли участие в его спасении, потому что там были ещё очевидцы, которые увидели и начали этот процесс. Наши спасатели увидели, присоединились. Потом оказали первую необходимую помощь и передали [пострадавшего] врачам скорой помощи», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
По информации спасателей, инцидент произошёл в 16:55.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что во время купания начал тонуть мальчик 2005 года рождения.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На минувших выходных новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков: судно перевернулось во время шторма в районе посёлка Морской.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова