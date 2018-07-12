Пробка во все стороны: на улице Кирова вышли из строя светофоры
Сегодня, 12 июля, на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска погас светофор — автомобили встали в глухую пробку.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке не работают.
«На место выехали наши специалисты. Причина отключения пока неизвестна», — пояснили в СМЭУ.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, по Бориса Богаткова растянулась серьёзная пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 километров в час.
Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении добавили, что сегодня на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улицы Богдана Хмельницкого и Трикотажной в Калининском районе.
«Будет производиться отключение "Электросетями". Светофор не будет работать с 10:00 до 17:00», — рассказали в СМЭУ.
Две недели назад, 26 июня, в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. К сбою привела обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)