Пробка во все стороны: на улице Кирова вышли из строя светофоры

К сломавшемуся светофору уже выехали специалисты СМЭУ
К сломавшемуся светофору уже выехали специалисты СМЭУ

Сегодня, 12 июля, на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска погас светофор — автомобили встали в глухую пробку. 


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке не работают.


«На место выехали наши специалисты. Причина отключения пока неизвестна», — пояснили в СМЭУ.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, по Бориса Богаткова растянулась серьёзная пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 километров в час. 


Длина пробки превысила 750 метров
Длина пробки превысила 750 метров


Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении добавили, что сегодня на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улицы Богдана Хмельницкого и Трикотажной в Калининском районе.


«Будет производиться отключение "Электросетями". Светофор не будет работать с 10:00 до 17:00», — рассказали в СМЭУ.


Две недели назад, 26 июня, в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. К сбою привела обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

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