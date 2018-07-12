Пробка во все стороны: на улице Кирова вышли из строя светофоры

К сломавшемуся светофору уже выехали специалисты СМЭУ

Сегодня, 12 июля, на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска погас светофор — автомобили встали в глухую пробку.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрёстке не работают.





«На место выехали наши специалисты. Причина отключения пока неизвестна», — пояснили в СМЭУ.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, по Бориса Богаткова растянулась серьёзная пробка. Скорость автомобилей в потоке не превышает 3 километров в час.





Длина пробки превысила 750 метров





Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении добавили, что сегодня на семь часов перестанут работать светофоры на перекрёстке улицы Богдана Хмельницкого и Трикотажной в Калининском районе.





«Будет производиться отключение "Электросетями". Светофор не будет работать с 10:00 до 17:00», — рассказали в СМЭУ.







Две недели назад, 26 июня, в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. К сбою привела обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

