На проспекте Дзержинского встали троллейбусы и трамваи

Троллейбусы и трамваи остановились из-за обрыва контактной линии
Троллейбусы и трамваи остановились из-за обрыва контактной линии

Утром 12 июля на перекрёстке улицы Волочаевской с проспектом Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска встали трамваи и троллейбусы.


Отметка о том, что трамваи и троллейбусы остановились, появилась на Яндекс.Картах около 8:10.


«Обрыв контактной линии на этом перекрёстке. Стоят трамваи и троллейбусы», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».


Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке скопилось несколько трамваев маршрута № 14 и троллейбусов № 10, 22 и 23. 


На перекрёстке скопилось несколько трамваев и троллейбусов
На перекрёстке скопилось несколько трамваев и троллейбусов


Днём 11 июля у трамвая № 16, ехавшего по улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сломался пантограф — из-за аварии пассажиров высадили, а другие трамваи отправили в объезд через площадь Маркса.

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