На проспекте Дзержинского встали троллейбусы и трамваи

Троллейбусы и трамваи остановились из-за обрыва контактной линии

Утром 12 июля на перекрёстке улицы Волочаевской с проспектом Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска встали трамваи и троллейбусы.







Отметка о том, что трамваи и троллейбусы остановились, появилась на Яндекс.Картах около 8:10.





«Обрыв контактной линии на этом перекрёстке. Стоят трамваи и троллейбусы», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».





Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке скопилось несколько трамваев маршрута № 14 и троллейбусов № 10 , 22 и 23.





На перекрёстке скопилось несколько трамваев и троллейбусов



