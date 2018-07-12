На проспекте Дзержинского встали троллейбусы и трамваи
Утром 12 июля на перекрёстке улицы Волочаевской с проспектом Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска встали трамваи и троллейбусы.
Отметка о том, что трамваи и троллейбусы остановились, появилась на Яндекс.Картах около 8:10.
«Обрыв контактной линии на этом перекрёстке. Стоят трамваи и троллейбусы», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской филиала
Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке скопилось несколько трамваев маршрута
Днём 11 июля у трамвая
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Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)