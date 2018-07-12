Новосибирские разведчики отправились на незнакомые полигоны для учений
У новосибирских разведчиков начались масштабные учения. Во время занятий военные выполнят марш на 1000 километров и отработают проведение засад и налётов.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что учения проводятся во всех подразделениях разведчиков округа. Всего военные задействовали больше 1000 человек и 300 единиц техники.
«В ходе учений особое внимание будет уделено применению новейших технических средств разведки и связи для добывания, обработки и оперативной передачи командованию сведений о противнике в условиях боевых действий. Одним из применяемых средств станет переносной комплекс связи "Стрелец", действующий на основе системы "ГЛОНАСС" и позволяющий разведчикам мгновенно передавать координаты выявленных целей на расстояние до 3 тысяч метров», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В пресс-службе ЦВО отмечают, что во время учений будет использован опыт, полученный во время локальных войн и вооруженных конфликтов последнего десятилетия.
В конце мая военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова